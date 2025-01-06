Manisa'da çantasında sentetik ecza bulunan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde şüphelendikleri S.Ç'yi (28) durdurdu.
Yapılan aramada şüphelin çantasında 5 bin 600 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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