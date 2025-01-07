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        Alaşehir'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası

        Manisa'nın Alaşehir ilçende kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:15
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        Alaşehir'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası
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        Manisa'nın Alaşehir ilçende kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi'nde M.K.Ö'nün işlettiği kıraathaneye baskın düzenledi.

        Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

        M.K.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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