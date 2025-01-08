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        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı

        Manisa'da, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:43
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        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
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        Manisa'da, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua etti.

        Burada kurulan stantta Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı, lokma ikram edildi.

        Şenol Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazesine katılamadıkları için sanatçı adına böyle bir hayır etkinliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız Ferdi Tayfur gibi sanatçılar vefat etse de onların unutulmaması. Çünkü 7'den 70'e Ferdi Tayfur'u tanıyanlar, gençliğinde onun şarkılarıyla duygulananlar, bu şarkıları beyinlerine kazıdı. Ferdi Tayfur'un şarkılarında, sevgi, güzellik, aşk ve karşı tarafa iyi niyet var. Yeni nesil de bunu bilsin istedik. İnsanlar iş yaparken Ferdi Tayfur şarkıları fonda çalardı. Onlarla da görüştüğümde çoğu cenazesine gitmek istedi ancak mümkün olmadı. Bu yüzden böyle bir etkinlikle usta sanatçıyı analım, insanların ruhuna kazıyalım istedik."

        Katılımcılardan Cemil Akkan, Tayfur'un yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu ifade etti.

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