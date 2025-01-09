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        Manisa'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:01
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        Manisa'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 45 UB 1856 plakalı otomobil, Selimşahlar Kavşağı'ndaki trafik ışığında duran Ş.Y'nin kullandığı 35 ULU 62 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle bu otomobil de önünde duran S.K. yönetimindeki 10 ADK 07 plakalı kamyona vurdu.

        Kazada otomobil sürücüleri ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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