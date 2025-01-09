Manisa'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle bu otomobil de önünde duran S.K. yönetimindeki 10 ADK 07 plakalı kamyona vurdu.

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