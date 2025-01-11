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        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:17
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        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Aralarında alacak meselesi olan O.Ç. (24), E.Ş. (22) ve Yiğitcan Polat (22), Hürriyet Mahallesi'ndeki boş arazide tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerindeki tabancayla Polat ve E.Ş'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yiğitcan Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan ve 7 suç kaydı bulunduğu belirlenen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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