Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Polis ekipleri kaçan ve 7 suç kaydı bulunduğu belirlenen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerindeki tabancayla Polat ve E.Ş'ye ateş etti.

Aralarında alacak meselesi olan O.Ç. (24), E.Ş. (22) ve Yiğitcan Polat (22), Hürriyet Mahallesi'ndeki boş arazide tartışmaya başladı.

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