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        Manisa'da su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:23
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        Manisa'da su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, bir inşaatta kazı çalışmaları yapan Hüseyin Durak yönetimindeki iş makinesi, alandaki su dolu çukura düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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