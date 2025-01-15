Sarıgöl'de evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı Mahallesi'nde Ayşe Aldemir'in (71) yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Aldemir, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.