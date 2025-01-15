Sarıgöl'de evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dindarlı Mahallesi'nde Ayşe Aldemir'in (71) yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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