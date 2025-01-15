Manisa'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Şerif Kocahasan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında Kocahasan'ın cansız bedeni, Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki yol kenarında bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede Kocahasan'ın Akhisar'a yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir markete gittiğini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.