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        Manisa'da liseliler hurda malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil geliştirdi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencileri, hurda malzemeleri kullanarak güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:53
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        Manisa'da liseliler hurda malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil geliştirdi
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencileri, hurda malzemeleri kullanarak güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladı.

        Selendi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, danışman öğretmeni Mehmet Nadir Kavruk'un desteğiyle elektrikli otomobil yapmak için proje geliştirdi.

        Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından tasarlanan ve hurda malzemelerin kullanıldığı otomobil, güneş enerjisinden sağlanan elektrikle çalışıyor.

        Söz konusu otomobil 35 kilometre menzil ve 9 kilometre hıza ulaşabiliyor.

        Kaymakam Tarık Safa Kahveci, öğrencilerin tasarladığı otomobiliyle test sürüşü gerçekleştirerek ilçe turu attı.

        Kahveci, gazetecilere, elektrikli otomobilin beğendiğini belirterek, "Öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum. Ekip ruhuyla çalışılarak güzel bir eseri ortaya çıkarmışlar." dedi.

        Okul Müdürü Gökhan Gümüş ise desteklerin sağlanmasıyla daha iyilerini yapabileceklerini vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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