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        Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:46
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        Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Ekipler, şüpheliler S.E. (56) ve M.Ş'nin (47) ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 600 dal doldurulmuş makaron, 206 paket gümrük kaçağı sigara, 92 cinsel içerikli ürün, 62 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 9 bin 316 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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