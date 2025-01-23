Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızının cenazesi Manisa'da defnedildi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (43) ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın'ın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Soma'ya getirildi.

Anne ve kızı için İnönü Mahallesi Tuana Sokak'ta babaevinin önünde helallik alındı. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için aile yakınlarına dua ettirdi.

Daha sonra öğle vakti Soma Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, camide tabutların üzerinde kızı ve torunun fotoğrafını görünce fenalaştı. Sağlık ekipleri, Fatma Tonguç'a müdahale etti, aile yakınları da fotoğrafları kaldırdı. Altın'ın babası Ergün Tonguç da camide taziyeleri kabul etti.

Altın'ın eşi Hilmi Altın ise bir eli eşinin, diğer eli kızının tabutu üzerinde taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı.

Cami avlusunda yer kalmaması üzerine imamın çağrısıyla cenaze törenine katılanların bazıları caminin içinde namaz kıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazların ardından Soma Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

- Kızları kayak sevdiği için gitmişler

İzmir'de yaşayan Altın çiftinin, özel okulda 4. sınıf öğrencisi olan kızları Alya Altın'ın kayak sporunu sevmesi nedeniyle yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gittikleri, Grand Kartal Otel'e 20 Ocak'ta giriş yaptıkları, odaları 8. katta olan aileden baba Hilmi Altın'ın yangından yaralı kurtulduğu öğrenildi.