Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, Akçakertik, Asitepe ve Türkmentepe mevkilerinde kar yağışı görüldü.
Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar da araçlarıyla 1470 rakımlı Akçakertik mevkisine geldi.
Trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ihtimaline karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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