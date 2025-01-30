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        Manisa'da evinde uyuşturucu hap bulunduran kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:10
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        Manisa'da evinde uyuşturucu hap bulunduran kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda D.G'nin evinde uyuşturucu hap bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        İkamette yapılan aramalarda 1197 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan D.G. (20) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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