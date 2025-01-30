Manisa'da evinde uyuşturucu hap bulunduran kişi tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda D.G'nin evinde uyuşturucu hap bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İkamette yapılan aramalarda 1197 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.G. (20) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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