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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:47
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli B.U'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, B.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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