Alaşehir'de yükümlülerden okul onarımı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yükümlüler, ilkokulu onararak ikinci eğitim dönemine hazırladı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Alaşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Delemenler Mahallesi'ndeki Güzle İlkokulunun iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda denetim gören yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulu boyadı, duvarları ve sıraları onardı. Okul çalışmaların ardından yenilenmiş halde yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı.

​​​​​​​Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, onlara çeşitli hediyeler verdi.