Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 309 Sokak'ta ikamet eden 85 yaşındaki T.E'nin evinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.

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