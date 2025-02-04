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        Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:34
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        Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 309 Sokak'ta ikamet eden 85 yaşındaki T.E'nin evinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.

        Zanlıların, İzmir'den Salihli'ye otomobille gelip hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle şüphelilerin adresine düzenlenen baskında G.U. (41) ve K.K. (48) yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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