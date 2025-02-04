Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 309 Sokak'ta ikamet eden 85 yaşındaki T.E'nin evinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.
Zanlıların, İzmir'den Salihli'ye otomobille gelip hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle şüphelilerin adresine düzenlenen baskında G.U. (41) ve K.K. (48) yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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