Volkan bilimci Prof. Dr. Karaoğlu, Ege'deki sismik hareketliliği değerlendirdi:

AHMET BAYRAM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu depremlerin magmatik kökenli mi yoksa yalnız tektonik kökenli mi olup olmadığıyla ilgili kesin bir yargıya şu an varmak oldukça zor. Volkan sismolojisi ile uğraşan birisi olarak bu deprem davranışının bir magma girişimi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Volkan sismolojisi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Karaoğlu, AA muhabirine, Ege Denizi'nde ortalama 7,5 yılda gözlenen sismik etkinliğin bir günde gerçekleştiğini söyledi.

Depremlerin büyüklüğünün giderek arttığını dile getiren Karaoğlu, depremlerin magmatik mi yoksa tektonik mi olduğunun araştırıldığını vurguladı.

Söz konusu bölgeye yakın Anhydros Havzası'nda 2003'te benzer sarsıntıların yaşandığını anımsatan Karaoğlu, bu depremlerin deniz tabanına 4,5 kilometre uzanan magma kültesine sahip Kolumbo Volkanı ile ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Yeteri kadar veri toplamadan depremlerin nedenleriyle ilgili yorumda bulunmanın şu aşamada erken olduğunu aktaran Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Ben eminim birkaç yıl içerisinde bu eldeki verilerin değerlendirilmesi ve o bölgede denizin altında daha ileri tekniklerle sismoloji çalışmaları veya daha farklı jeofizik çalışmalar sonucunda eğer bir magma kütlesi var ise ancak o zaman ortaya çıkacak. Yani bizim bugüne kadar bildiğimiz bilgiler bunun altında henüz magma odası olup olmadığını göstermiyor. Dolayısıyla bu depremlerin magmatik kökenli mi yoksa yalnız tektonik kökenli mi olup olmadığıyla ilgili kesin bir yargıya şu an varmak oldukça zor. Volkan sismolojisi ile uğraşan birisi olarak bu deprem davranışının bir magma girişimi olabileceğini düşünüyorum ve bunun daha sonraki tekniklerle ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum."

- "Veriler sınırlı"

Volkanolog (Volkan bilimci) Prof. Dr. Karaoğlu, Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik bölgenin altında magma kütlelerini tespit ettiklerini, Santorini ve çevresinde de benzer bir çalışma planladıklarını ifade etti.