Alaşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Belgelerinde eksiklikler bulunan 103 araca toplam 855 bin 353 lira idari para cezası uygulandı, 32 motosiklet, 13 otomobil ve 4 kamyon trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kavaklıdere, Tepeköy, Killik, Subaşı, Yeşilyurt ve Uluderbent mahallelerinde 1040 aracı denetledi, 787 kişinin sorgulamasını yaptı.

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