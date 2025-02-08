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        Alaşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:05
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        Alaşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kavaklıdere, Tepeköy, Killik, Subaşı, Yeşilyurt ve Uluderbent mahallelerinde 1040 aracı denetledi, 787 kişinin sorgulamasını yaptı.

        Belgelerinde eksiklikler bulunan 103 araca toplam 855 bin 353 lira idari para cezası uygulandı, 32 motosiklet, 13 otomobil ve 4 kamyon trafikten men edildi.

        Suç kaydı bulunan 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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