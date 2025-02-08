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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:36
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.Ç. (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda V.Ç. (32) idaresindeki 43 LD 321 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D. (55), B.A. (77) ve M.S. (38) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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