Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.Ç. (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda V.Ç. (32) idaresindeki 43 LD 321 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D. (55), B.A. (77) ve M.S. (38) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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