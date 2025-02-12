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        Manisa'da dijital dönüşüm uygulamaları tanıtıldı

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte yaşayanların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırması için geliştirilen mobil uygulamaları tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:10
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        Manisa'da dijital dönüşüm uygulamaları tanıtıldı
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte yaşayanların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırması için geliştirilen mobil uygulamaları tanıttı.

        Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Zeyrek, hizmetlerin vatandaşa daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını istediklerini söyledi.

        Zeyrek, afet anlarında hızla müdahale edebilmek için "Manisa İçin Acil", ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek amacıyla "Manisa İçin Ulaşım", çiftçilere yönelik "Manisa İçin Tarım", yapay zeka destekli şehir yönetimi ile kentteki güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak "Niobe Manisa İçin Yapay Zeka", kaybolma riski olan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilecek "Buradayım" uygulamasını geliştirdiklerini anlattı.

        Dijital uygulamaların bütün mobil uygulama marketlerinde yer aldığını belirten Zeyrek, "Kullandıkça bizim hayatımız kolaylaşacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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