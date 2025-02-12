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        Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen muhtar öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ısınmak için odaya koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen muhtar, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:34
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        Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen muhtar öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ısınmak için odaya koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen muhtar, hayatını kaybetti.

        Yalnız yaşayan Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk'in (55), evden çıkmadığını gören komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.

        Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Isınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Ertürk, Alaşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Nezir Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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