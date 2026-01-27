Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:11 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:11
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli trafik timi, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Sürücü M.K.B'ye (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusu yapıldı.


        M.K.B'nin "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

