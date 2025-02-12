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        Spil Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:49
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        Spil Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı'nda kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda başta yılkı atları ve kızıl geyikler olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşam sürdüğü bölgede belirlenen yerlere 300 kilogram yonca ile 200 kilogram buğday ekmek bırakıldı.

        Spil Dağı Milli Parkı Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi gazetecilere yaban hayvanlarına yönelik çalışmaların kış boyunca süreceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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