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        Manisa'da metruk evde define arayan 4 kişi yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk evde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:32
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        Manisa'da metruk evde define arayan 4 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk evde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

        Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, rutin devriye sırasında Bayındırlık Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinden sesler geldiğini fark etti.

        Bahçeye giren ekipler, 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

        Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.

        Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan hilti, kazma, kürek ve güç kaynağına el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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