Manisa'da seçim görevlendirmelerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde usulsüz görevlendirmeler ve ödemeler yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yapılan bazı görevlendirmeler ve görevlilere yapılan ödemelerde usulsüzlük ile ilk belirlemelere göre 150 bin liralık kamu zararı tespit edildi.

Ödeme emirlerini düzenleyen ilçe seçim kurulu zabıt katipleri Y.B. ve T.N.S. ile ilçe seçim müdürü E.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. "rüşvet, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.B'nin seçim görevlendirmelerinde, aralarında akrabaları ile tanıdıklarının da bulunduğu 400 kişiye fazladan seçim görevlendirmesi yaptığı, bazı kişilere de birden fazla görevlendirme yazdığı, daha sonra bu kişilere ulaşıp "Söz konusu görevlendirmeler yanlışlıkla yapıldı, görev ücretlerini iade edin" talebinde bulunarak, kendisine elden teslim edilen paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Zanlılar hakkında idari soruşturma başlatıldığı, kamu zararının tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi.