Manisa'da tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 1236 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı.

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