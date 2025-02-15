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        Manisa'da tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:55
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        Manisa'da tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 1236 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Ö. (24) hayatını kaybetti.

        Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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