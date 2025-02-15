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        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:17
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        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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        Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti, tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Manisa, İstanbul ve İzmir'deki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 POS cihazı ile çok sayıda senet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları A.T. (40 ) ve M.I'nın (30) da olduğu 10'u tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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