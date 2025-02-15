Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları A.T. (40 ) ve M.I'nın (30) da olduğu 10'u tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 POS cihazı ile çok sayıda senet ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti, tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenenlere yönelik çalışma yürüttü.

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