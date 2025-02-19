Manisa FK, Geosis Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlığı bulunan Bede Osuji dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Manisa FK, Geosis Bolurspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Cuma günü Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

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