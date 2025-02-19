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        Manisa FK, Geosis Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Cuma günü Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:04
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        Manisa FK, Geosis Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Cuma günü Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sakatlığı bulunan Bede Osuji dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Manisa FK, Geosis Bolurspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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