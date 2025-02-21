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        Manisa'da çiftçilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan seçim açıklaması:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) seçime yönelik almış olduğu bir karar yokken, varsayımlar üzerinde siyasi spekülasyonlar yaratılmasını anlamadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:54
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        Manisa'da çiftçilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan seçim açıklaması:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) seçime yönelik almış olduğu bir karar yokken, varsayımlar üzerinde siyasi spekülasyonlar yaratılmasını anlamadığını söyledi.

        Dervişoğlu, kentteki programı kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki çiftlikte, çiftçilerle bir araya geldi.

        İllere yaptığı ziyaretlerde sorunları yerinde tespit etmeyi amaçladığını, bu doğrultuda toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiğini belirten Dervişoğlu, üreticinin sorunlarını bildiklerini, muhalefetteki bir parti olmalarına rağmen bunların çözümü için TBMM çatısı altında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Dervişoğlu, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Girdi maliyetleri yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Ürün fiyatları da beklentiyi karşılamıyor. Dolayısıyla diğer sorunları da ekleyince çiftçi üretimden vazgeçme noktasına geliyor." dedi.

        Gazetecilerin, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

        "Hükümetin bir açıklaması var. En erken seçim, onların açıklamasına göre 2027 yılının kasım ayında ya da ekim ayında. Dolayısıyla bugün daha 2025'in başındayız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili spekülasyonları, ben de sizin gibi zamanı gelmeden neden kamuoyunu bu kadar meşgul ediyor anlayabilmiş değilim. Yani zamanı gelince bir aday ortaya çıkar, bir siyasi parti aday belirleyebilir.

        Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin şartları vardır. Meclis'te grubu olan siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayı belirleyebilirler. Ayrı ayrı partilerin eğer almış oldukları oy toplamı yüzde 5'e tekabül ediyor ise onlar cumhurbaşkanı adayı belirleyebilirler. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçime yönelik almış olduğu bir karar yokken, varsayımlar üzerinde siyasi spekülasyonlar yaratılmasını anlamıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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