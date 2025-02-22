Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Sağlık görevlileri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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