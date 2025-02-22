Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'taki evinden çıkan Rafet Ç. (40), silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
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