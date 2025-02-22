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        Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:02
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        Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'taki evinden çıkan Rafet Ç. (40), silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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