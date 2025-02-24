Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin, 12 sentetik ecza hap ve esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu İ.E. (30) ve M.Ç'yi (20) belirlenen adreste yakaladı.

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