Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu İ.E. (30) ve M.Ç'yi (20) belirlenen adreste yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin, 12 sentetik ecza hap ve esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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