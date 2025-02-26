Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, Manisa'da açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversitenin Şehzadeler yerleşkesindeki etkinliğin açılışında gazetecilere, bölgesel kariyer fuarlarının 44'üncüsünü Manisa'da açtıklarını söyledi.

Fuarın en önemli özelliğinin iş gücü arzı ile talebini buluşturmak olduğunu belirten Atay, 2019'da başlattıkları organizasyon sayesinde 20 ila 24 yaş aralığında işsizlik oranının yüzde 28'lerden yüzde 16'lara düştüğünü ifade etti.

Atay, Türkiye'nin yüzde 16,2 ile Akdeniz Havzası'nda en düşük genç işsizlik oranına sahip olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Şu anda Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi haline geldik. Yani İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa gibi ülkeleri geçtik ve onlardan daha iyi duruma geldik. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Yaptığımız ekonometrik analizlerde bu bölgesel kariyer fuarlarının, özellikle de üniversite kariyer merkezlerinin etkin çalıştığı illerde işsizlik oranı azalıyor."

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da açılış töreninde gençlerin istihdamına katkı sunan organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Esas olan gençlerimizin geleceğini, güvencelerini oluşturmak, hep beraber geleceğe güvenle bakmak. Bu da iyi bir eğitime tabi olmakla oluyor. Manisa'da da bu altyapıya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise bölgenin en büyük kariyer fuarını düzenlemekten mutluluk yaşadıklarını kaydederek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır, yeni mesleklere hazır, istihdam odaklı, küresel rekabette güçlü, her alanda lider girişimciler yetiştirmek üzere bilgiyi toplumla birlikte üreten bir vizyona sahip olduklarını anlattı.

EGEKAF'ta Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Katip Çelebi, Tınaztepe, Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale, Uşak ve Yaşar üniversiteleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu paydaş olarak yer alıyor.