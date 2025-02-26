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        Salihli'de ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:23
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        Salihli'de ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem uygulandı.

        Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silahlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Ş.K. (42), H.A.Ö. (43) ve Y.P'nin (24) evlerine baskın düzenlendi.

        Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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