Salihli'de ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem uygulandı.
Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silahlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Ş.K. (42), H.A.Ö. (43) ve Y.P'nin (24) evlerine baskın düzenlendi.
Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.
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