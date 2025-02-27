Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda A.K'yi (29) gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 19 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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