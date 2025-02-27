Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi
Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.
Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı.
Sanık avukatları, dava dosyasındaki bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu savunarak, yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebini yineledi.
Müşteki aileleri ve avukatları da davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu iddia ederek, farklı illerde benzer olayların yaşandığı yargılamaların iddianamesini mahkemeye sundu. Olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini isteyen müşteki avukatları, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi taleplerini tekrarladı.
Taleplerin ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu.
Savcı, hakkında dava açılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu görevlilerinin, 2009 ila 2014 yılları arasında söz konusu maden ocağında denetimlerde bulunduğunu belirterek, eksikleri görmediğini ya da göremediğini, söz konusu sanıkların görevlerini layığıyla yerine getiremediğini ya da ihmallerinin bulunduğunu kaydetti.
Bazı sanıkların söz konusu maden ocağını bir kez, bazılarının ise birden fazla kez denetlediğini ifade eden savcı, birden fazla denetimde bulunan kamu görevlilerinin görevi ihmal ya da kötüye kullanma suçunu zincirleme işlediği iddiasıyla bu sanıkların cezalarının arttırılmasını talep etti.
Mütalaadan sonra sanıkların, söz konusu suçlardan cezalandırılmasının yanlış olduğunu savunan müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için hakimden süre istedi.
Müşteki avukatlarının görevsizlik talebinin hüküm duruşmasında değerlendirilmesine karar veren hakim, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, savcının mütalaasında talep ettiği cezaların sanıklar için bir ceza değil ödül olduğunu öne sürerek, "Mütalaada tüm kusurları tespit etmesine karşın sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırma istedi. Haliyle bu suçun alt sınırı 6 ay, üst sınırı 2 yıl. Zaman aşımı gündeme gelecek, bu bilinen bir şey. Genel olarak savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre verildi. Duruşma 29 Nisan'a ertelendi." ifadelerini kullandı.
- Maden faciası ve dava süreci
Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.
Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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