Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı.

Sanık avukatları, dava dosyasındaki bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu savunarak, yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebini yineledi.

Müşteki aileleri ve avukatları da davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu iddia ederek, farklı illerde benzer olayların yaşandığı yargılamaların iddianamesini mahkemeye sundu. Olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini isteyen müşteki avukatları, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi taleplerini tekrarladı.

Taleplerin ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu.

Savcı, hakkında dava açılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu görevlilerinin, 2009 ila 2014 yılları arasında söz konusu maden ocağında denetimlerde bulunduğunu belirterek, eksikleri görmediğini ya da göremediğini, söz konusu sanıkların görevlerini layığıyla yerine getiremediğini ya da ihmallerinin bulunduğunu kaydetti.

Bazı sanıkların söz konusu maden ocağını bir kez, bazılarının ise birden fazla kez denetlediğini ifade eden savcı, birden fazla denetimde bulunan kamu görevlilerinin görevi ihmal ya da kötüye kullanma suçunu zincirleme işlediği iddiasıyla bu sanıkların cezalarının arttırılmasını talep etti.

Mütalaadan sonra sanıkların, söz konusu suçlardan cezalandırılmasının yanlış olduğunu savunan müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için hakimden süre istedi.

Müşteki avukatlarının görevsizlik talebinin hüküm duruşmasında değerlendirilmesine karar veren hakim, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, savcının mütalaasında talep ettiği cezaların sanıklar için bir ceza değil ödül olduğunu öne sürerek, "Mütalaada tüm kusurları tespit etmesine karşın sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırma istedi. Haliyle bu suçun alt sınırı 6 ay, üst sınırı 2 yıl. Zaman aşımı gündeme gelecek, bu bilinen bir şey. Genel olarak savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre verildi. Duruşma 29 Nisan'a ertelendi." ifadelerini kullandı.