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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:05
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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı 42 HP 891 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolunun Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Ali K. idaresindeki 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüs, önündeki tanker ve otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada tır sürücüsü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali K, yedek şoför Hazım M, yolcular Abdullah D, Zeliha D, Hatice A, Kaan Buğra T. ve Ayşegül A. yaralandı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan tır sürücüsü Mustafa Bağcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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