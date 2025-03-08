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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da panele katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadının Yolculuğu" paneline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:53
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da panele katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadının Yolculuğu" paneline katıldı.

        Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen panelde konuştu.

        Kadınların gününü kutlayan Özgür Özel, dün yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, parti içi disiplin süreci başlatıldığını hatırlattı.

        Özel, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Kadınların her alanda hak ettikleri yere gelmesi için mücadele ettiklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de kadın-erkek el ele, kol kola ve yan yana yürümeye devam edeceğiz. Meclis'teki tablo utanç vericidir ama CHP bu yerel seçimlerde 6 bin 500 kadın belediye meclis üyesi adayı çıkarabilmiş. CHP yüzde 450'lik artışla kadın belediye başkan sayılarını artırmış. Parti olarak tüzüğünü değiştirmiş, eşit temsile getirecek ve bunu en katı şekilde uygulayacak kararlılığı ortaya koymuş durumdayız. Bundan sonra her adım bir öncekinden daha güvenli ve hep beraber atılacak."

        Panelde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gazeteciler Ayşen Şahin ve Seda Selek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında konuşma yaptı.

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