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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:05 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:05
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Murat Ciner

        Manisa Basket Divissa: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra Çal, Besson 16, Thomas 6, White 22, Yunus Emre Sonsırma 3, Leon Apaydın, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu

        Anadolu Efes: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan Öncel, Oturu 13, Erkan Yılmaz 2, Willis 2

        1. Periyot: 14-23

        Devre: 33-38

        3. Periyot: 54-63

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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