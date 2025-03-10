Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Murat Ciner
Manisa Basket Divissa: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra Çal, Besson 16, Thomas 6, White 22, Yunus Emre Sonsırma 3, Leon Apaydın, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu
Anadolu Efes: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan Öncel, Oturu 13, Erkan Yılmaz 2, Willis 2
1. Periyot: 14-23
Devre: 33-38
3. Periyot: 54-63
MANİSA
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