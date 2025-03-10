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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya X'e (Twitter) erişilemiyor - Teknoloji Haberleri

        X'e (Twitter) erişilemiyor

        Sosyal medya platformu X'e (Twitter) öğle saatlerinden bu yana sağlıklı erişim sağlanamıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:50
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        X'e (Twitter) erişilemiyor
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        X gün içerisinde belli aralıklarla gidip geldi. Kullanıcılar anasayfalarını yenileyemedi.

        Erişim sorununun küresel çapta yaşandığı gözlemlenirken konuyla ilgili X'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

        Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

        "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

        Ayrıntılar geliyor...

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