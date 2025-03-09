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        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Basket, yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:30
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        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Basket, yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i ağırlayacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele iftar saatinde oynanacağı için maç bileti alan taraftarlara kulüp tarafından kumanya ikramı yapılacağı açıklandı. Ligde Manisa ekibinin 19 maçta 6 galibiyeti, geçen hafta Aliağa Petkimspor'a evinde yenilen ikinci sıradaki Euroleague temsilcisi Anadolu Efes'in ise 14 galibiyeti var. Manisa Basket bu mücadelenin ardından çeyrek final iddiasını çok azalttığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'u ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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