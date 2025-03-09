Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Basket, yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i ağırlayacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele iftar saatinde oynanacağı için maç bileti alan taraftarlara kulüp tarafından kumanya ikramı yapılacağı açıklandı. Ligde Manisa ekibinin 19 maçta 6 galibiyeti, geçen hafta Aliağa Petkimspor'a evinde yenilen ikinci sıradaki Euroleague temsilcisi Anadolu Efes'in ise 14 galibiyeti var. Manisa Basket bu mücadelenin ardından çeyrek final iddiasını çok azalttığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'u ağırlayacak.