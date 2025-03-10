Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor hayata döndü

        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 mağlup eden Somaspor, yeni teknik direktörü Özgür Bayer yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak sezonun ikinci devresindeki ilk zaferine imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor hayata döndü
        ABONE OL

        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 mağlup eden Somaspor, yeni teknik direktörü Özgür Bayer yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak sezonun ikinci devresindeki ilk zaferine imza attı. Siyah-beyazlı takım 7 haftalık galibiyet özlemini sona erdirirken 3 haftalık gol atamama sorununu da farklı galibiyetle sona erdirdi. İkinci yarının ilk 7 müsabakasında sadece 1 kez rakip fileleri sarsan Somaspor, Nazilli deplasmanında patlama yaşadı.

        Soma temsilcisi bu karşılaşma öncesi son galibiyetini ilk yarının son maçında 22 Aralık'ta deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek almıştı. Somaspor, ikinci yarıda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldıktan 78 gün sonra 3 puanı bir arada gördü. Ligde puanını 29'a çıkarıp 12'nci sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 13'ten 15'e çıkararak rahatladı. Somaspor Teknik Direktörü Özgür Bayer, "Bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olmalı. Ancak rehavete kapılmamalıyız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de her gün 350 kişiye iftar veriliyor
        Alaşehir'de her gün 350 kişiye iftar veriliyor
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Zonguldakspor: 2-3
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Zonguldakspor: 2-3
        Manisa FK'ya puan tesellisi
        Manisa FK'ya puan tesellisi
        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes
        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da panele katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da panele katıldı
        Özel: Trump'ın Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, orayı s...
        Özel: Trump'ın Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, orayı s...