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        Manisa FK'ya puan tesellisi

        1'inci Lig'de düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 mağlubiyetin ardından Hakan Şapçı'nın yerine göreve gelen yeni teknik patronu Taner Taşkın yönetimindeki ilk sınavda deplasmanda Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:55
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        Manisa FK'ya puan tesellisi
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        1'inci Lig'de düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 mağlubiyetin ardından Hakan Şapçı'nın yerine göreve gelen yeni teknik patronu Taner Taşkın yönetimindeki ilk sınavda deplasmanda Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligde puanını 34'e çıkaran siyah-beyazlı ekip bitime 9 maç kala düşme hattından kurtulamasa da mağlubiyet serisine son vererek biraz olsun teselli buldu. Manisa FK, kazanamasa da 4 puan üzerinde yer alan Erokspor'un farkı açmasına izin vermedi. Teknik direktör Taner Taşkın, takımla maç öncesi 3 gün vakit geçirme şansı olduğunu söyleyip, "6 haftadır kazanamayan, tamamen moralleri bozuk ve özgüven kaybı olan bir takıma geldik. Bu 3 gün içerisinde oyuncularımızla çok güzel söyleşimiz oldu" dedi.

        Taner Taşkın, "Birbirimize inandık. Oynanan oyun ve oyuncuların verdiği mücadeleden son derece memnunum. Rakibimize hiç pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim. Yarım bir pozisyonla maalesef kalemizde golü gördük. Özellikle ilk devre atak olarak daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci devre savunmaya önem verdik. Çünkü rakipte çok atak oynamaya başladı. Çünkü onlar devre arası daha moralli girdiler. Neticesinde deplasmanda alınan puanlar önemlidir. Her hafta hanemize puan ya da puanlar yazdırırsak bulunduğumuz durumda çıkacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra Allah’ın izniyle her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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