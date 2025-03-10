Manisa'da kadın yükümlülerin meslek sahibi olması için protokol imzalandı

Manisa'da kadın yükümlülerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim programlarına katılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciliği arasındaki protokolü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve KADEM Manisa Temsilcisi Özlem Akar İşyapan imzaladı.

Protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan veya hükümlü yakını olan kadınlar, çeşitli iş kollarında alacakları eğitimlerle meslek sahibi olabilecekler. Mesleki eğitimlerin yanı sıra KADEM bünyesinde yapılandırılmış kişisel gelişim eğitim programlarına da katılabilecekler.

Protokolün ardından Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde bulunan yükümlülerin katılım sağladığı eğitimler başladı.