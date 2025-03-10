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        Manisa'da kadın yükümlülerin meslek sahibi olması için protokol imzalandı

        Manisa'da kadın yükümlülerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim programlarına katılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:06
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        Manisa'da kadın yükümlülerin meslek sahibi olması için protokol imzalandı
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        Manisa'da kadın yükümlülerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim programlarına katılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciliği arasındaki protokolü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve KADEM Manisa Temsilcisi Özlem Akar İşyapan imzaladı.

        Protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan veya hükümlü yakını olan kadınlar, çeşitli iş kollarında alacakları eğitimlerle meslek sahibi olabilecekler. Mesleki eğitimlerin yanı sıra KADEM bünyesinde yapılandırılmış kişisel gelişim eğitim programlarına da katılabilecekler.

        Protokolün ardından Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde bulunan yükümlülerin katılım sağladığı eğitimler başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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