"Yeşil Kitap Kahve" ziyaretçilerini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor

AHMET BAYRAM - Manisa'da Yeşilay tarafından 6 yıl önce açılan Yeşil Kitap Kahve'de, her yaştan ziyaretçilere keyifli bir sosyal ortam sağlanırken, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Yarhasanlar Mahallesi'ndeki MASKİ İkiz Kuleleri'nde, 250 metrekarelik alanda faaliyetini sürdüren Yeşil Kitap Kahve, hem kütüphane hem kafe özelliğiyle vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

Öğrenciler için satranç, mangala gibi akıl ve zeka oyunlarının da bulunduğu Yeşil Kitap Kahve'ye bir kitap bağışlayarak üye olunabiliyor. Kitap okuma, ders çalışma, çeşitli oyunlar oynama imkanına sahip üyelere çay, kahve ve kek ikram ediliyor.

Ziyaretçilere madde ve teknoloji gibi tüm bağımlılıklar hakkında bilgi veriliyor, zararlı alışkanlıkların hayatlarında yol açabileceği kötü sonuçlar anlatılıyor.

- "Gurur duyduğumuz bir yer"

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, AA muhabirine, Yeşil Kitap Kahve'nin özellikle geleceğin teminatı çocukları ve gençleri bağımlılıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir nesil oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla 2019'da açıldığını söyledi.

Kitaplara önem veren herkesi Yeşil Kitap Kahve'ye davet eden Kamiloğlu, ramazan ayında da faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.

Kamiloğlu, Yeşil Kitap Kahve'nin açıldığı günden bu yana fayda sağladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyduğumuz bir yer. Herkesin kitap bağışlamasıyla sembolik olarak üye olduğu, çaylarla kahvelerini yudumlarken vakit geçirdiği bir yer. Ramazan dolayısıyla akşamları da burada belli saatlerde bulunabilirler. Gençlerimize burada uygun bir ortam sağlıyoruz." dedi.

Ziyaretçilere Yeşilayın faaliyetlerini de anlattıklarını kaydeden Kamiloğlu, sağlıklı bir gelecek nesil için düzenli olarak bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yeşilay Manisa Şube Sorumlusu Sıdıka İnan da Yeşil Kitap Kahve'de bağımlılık yapabilecek herhangi bir şey bulunmadığını belirterek, "Burası temiz bir alan. Öğrencilerimiz burada güvenle gelip ders çalışıp kitap okuyabiliyorlar. Ücretsiz içeceklerimizden ve ikramlarımızdan yararlanabiliyorlar." diye konuştu.