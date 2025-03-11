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        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'u konuk edecek

        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında, yarın Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:16
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        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'u konuk edecek
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        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında, yarın Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'da başlayacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda H Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.

        Manisa Basket Divissa'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmuyor. İki ekibin karşılaştığı ilk maçta da Manisa Basket Divissa, rakibine 98-74 mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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