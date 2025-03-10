Manisa'da işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu çevre yolu Kazım Karabekir Mahallesi mevkisinde, Selman Ö'nün (50) kullandığı 45 J 6299 plakalı işçi servis minibüsü kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılardan 7'sinin işçi, 1'inin sürücü olduğu öğrenildi.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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