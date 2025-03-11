Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Manisa Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler D.B (26) adlı kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.
Polis, D.B'nin üst aramasında 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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