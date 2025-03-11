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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:48
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler D.B (26) adlı kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.

        Polis, D.B'nin üst aramasında 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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