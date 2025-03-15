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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa Demirci'yi ziyaret etti

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:24
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa Demirci'yi ziyaret etti
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile birlikte Demirci-Salihli kara yolunun yapımını gerçekleştiren yüklenici firmayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından Demirci Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Yenişehirlioğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        İlçenin pazar yerinde de ziyarette bulunan Yenişehirlioğlu, burada alışveriş yaparak esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi. Yenişehirlioğlu, bir halı fabrikasında 9 Şubat'ta çıkan yangında iş yeri zarar gören iş insanı Mustafa Bakım'la da görüşerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Yenişehirlioğlu, ilçedeki ziyaretleri kapsamında yapımı devam eden Bilim Demirci binası ve spor tesisi yatırımlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Yenişehirlioğlu, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantının ardından Yenişehirlioğlu, Demirci Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) yemekhanede öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

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