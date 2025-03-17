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        Manisa Turgutlu'da "ramazan sucuğu" iftar sofralarını süslüyor

        Manisa'da, ramazan ayında üretilen, ramazan sucuğu bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:36
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        Manisa Turgutlu'da "ramazan sucuğu" iftar sofralarını süslüyor
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        Manisa'da, ramazan ayında üretilen, ramazan sucuğu bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Turgutlu ilçesinde ceviz, doğal şeker, nişasta ve limon tozu karışımından yapılan ramazan sucuğu, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        İpe asılan cevizler, özel hazırlanan macunla birleştirilip, pudra şekerine bulanıp ilçede bulunan şarküteri ve satım noktalarında satılıyor.

        Gazetecilere açıklamada bulunan üretici Okan Belge (61), sadece ramazan ayında üretim yaptıklarını belirterek, ürünün Turgutlu ilçesine özgü yöresel bir tatlı olduğunu kaydetti.

        Yerli cevizin ipe dizilmesi ile tatlı yapımına başladıklarını aktaran Belge, "Nişasta, doğal pancar şekeri, su ve limon tuzunu 1 buçuk saat kaynatıp, karıştırıyoruz. Bu süreç, tatlının kıvamını almasını sağlıyor. İpe dizilen cevizler bu karışımın içinde bekletilip, etrafı kaplandıktan sonra dinlenmeye alınıyor. Sonrasında ise iş yerlerine gönderiyoruz." diye konuştu.

        İş yerinde ramazan sucuğu satan esnaf Günay Ezeli ise ramazan sucuklarını, pudra şekeri ve nişasta ile bulayarak müşterilerin istedikleri gramaja göre sattıklarını söyledi.

        Ramazan sucuğunun kilogramı 360 liradan satılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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