Demirci'de kar yağışı
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Özellikle Bardakçı, Sağnıç ve Minnetler mahallelerinde sağanağın ardından kar yağışı başladı. Demirci'nin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.
Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olması konusunda uyarıldı.
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