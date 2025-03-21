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        Demirci'de kar yağışı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:16
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        Demirci'de kar yağışı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Özellikle Bardakçı, Sağnıç ve Minnetler mahallelerinde sağanağın ardından kar yağışı başladı. Demirci'nin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olması konusunda uyarıldı.

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